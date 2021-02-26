У відповідь на план американської марки щодо щорічного збільшення продажів на 50 відсотків, Олівер Ципс заявив, що Tesla може втратити лідерство на ринку електрокарів, який незабаром наповнять "зелені" моделі інших виробників.

Генеральний директор BMW AG Олівер Ципс передрік швидке зниження темпів зростання акцій Tesla, повідомляє Bloomberg.

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У минулому році Tesla реалізувала майже півмільйона електрокарів - на 30 відсотків більше, ніж роком раніше. Це рекордний показник для американської компанії, яка вперше вийшла в плюс за підсумками року. Однак суперники вже на підході: розширювати свою присутність в сегменті електрокарів планують безліч великих марок, включаючи Volkswagen, General Motors, Ford, Mercedes-Benz і BMW.

"Tesla буде нелегко підтримувати поточні темпи зростання, так як інша частина галузі впевнено рухається вперед", - сказав Ципс

Що стосується самої BMW, то до 2030 року баварська компанія збирається випустити дев'ять нових моделей з нульовим вихлопом. У найближчі роки до її "батарейної" лінійки приєднається кросовер на базі X1 - iX1, і нові електрокари i5 і i7, які стануть флагманами.

Прогноз глави баварської марки збігся з одним з найбільш різких падінь акцій Tesla з моменту її включення в індекс S & P 500 у листопаді минулого року. У вівторок вартість цінних паперів американської компанії впала майже на 18 відсотків і на даний момент залишається на рівні 730 доларів за штуку.

Незважаючи на велику кількість конкурентів, Tesla все ж може виконати свій амбітний план по збільшенню обсягів продажів за рахунок експансії в Китай і виходу на новий великий ринок - індійський. Крім цього, боротися за ринок допоможе "народний" електрокар вартістю 25 тисяч доларів, який американська компанія обіцяє випустити протягом трьох років і продавати по всьому світу.