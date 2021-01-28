Сучасні технології дозволяють створити кардинально інший тип обчислювальної техніки і баварський автовиробник вже у справі.

BMW починає використання квантових комп'ютерів Honeywell, щоб знайти більш ефективні способи отримання компонентів, заявив німецький автовиробник.

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Автомобільний гігант розпочав використовувати машини Honeywell, спочатку H0, а потім новішу H1, щоб визначити, які компоненти слід придбати у якого постачальника в який час, щоб забезпечити найнижчі витрати, при збереженні графіків виробництва. Наприклад, один постачальник BMW може бути швидшим, а інший дешевшим. Машина оптимізуватиме вибір за допомогою каскаду опцій та підопцій. Зрештою, BMW сподівається, що це допоможе прискорити виробництво.

“Ми раді дослідити трансформаційний потенціал квантових обчислень в автомобільній промисловості і прагнемо розширити межі інженерних показників”, – сказав Юліус Марсеа, керівник відділу інформаційних технологій BMW Group.

Експеримент BMW з квантовими обчисленнями є одним із перших реальних застосувань технології, що зароджується. Проблеми оптимізації, подібні до тих, які намагається вирішити автовиробник, є серед областей, у яких квантові комп’ютери повинні випереджати звичайні комп’ютери.

Концерн BMW Group почав оцінювати квантові обчислення в 2018 році і має безліч ідей для застосування. Квантові комп'ютери можуть покращити хімію акумуляторів в електромобілях і визначити найкращі місця для встановлення зарядних станцій. Вони також можуть допомогти вирішити сукупність вимог у проектуванні та виробництві – від вартості та безпеки до аеродинаміки та довговічності.

Принаймні з часом. “Наші експерти передбачають, що мине ще кілька років, поки реальні квантові комп'ютери зможуть використовуватись для комерційної вигоди”, – сказав Марсеа.

Фото: квантовий комп’ютер компанії Honeywell обчислює за допомогою кубітів із заряджених атомів іттербію. Лазери маніпулюють атомами, щоб направляти обчислення.