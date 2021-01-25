Особливі фільтри чи будь-які інші пристосування для ефективного зменшення шкідливого впливу вихлопних газів принесуть автору чи авторам стомільйонну грошову винагороду і подяку усього світу.

Вже зараз наша планета досягля рівня забруднення атмосфери, який очікувався у 2100 році. Потрібні рішучі міри для порятунку Землі і один з її найбагатших синів готовий щедро заплатити за це.

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Ілон Маск зміг на деякий час стати найбагатшою людиною на планеті за рейтингом Forbes, маючи 184 мільярди доларів. Трохи пізніше падіння вартості акцій зробило бізнесмена трохи біднішим, опустивши на другу сходинку рейтингу, та навряд чи змусило його заощаджувати. Принаймні, засновник Tesla, SpaceX і The Boring Company оголосив, що готовий віддати з власної кишені 100 мільйонів доларів за розобку технології, яка порятує світ.

Зникнення величезних снігових шапок, льодовиків і майже половини Арктики – це результат підняття середньої річної температури на 0,8 °C з 1800 року. Ми можемо лише уявити, що подальший підйом на 1,2 °C до 2100 року буде означати для вразливих екосистем Землі. Нинішніми темпами, до 2300 року рівень океану підніметься на 2-5 метрів. І навіть якщо повністю припинити забруднювати атмосферу СО 2 вже зараз, протягом наступних 80 років потрібно видаляти з повітря по 33 гігатонни діоксиду вуглецю.

У своєму Twitter Ілон Маск залишив короткий допис, у якому значиться: “Я віддам $100 мільйонів на приз за кращу технологію уловлювання вуглекислого газу”. Більше подробиць мультимільярдер пообіцяв надати трохи згодом.

Тим часом, новий президент США Джо Байден, якого вже давно підтримує Ілон Маск, оголосив про повторне приєднання до Паризької кліматичної угоди, за якою країна бере на себе цілий ряд зобов’язань для зменшення кліматичного сліду.