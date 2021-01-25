Tesla знизила цінник на електромобіль Model 3 для Європи на 2,5-6 тисяч євро.

Компанія Tesla знизила ціни на Model 3 в більшості країн Європи, про це повідомляє InsideEVs. За даними видання, на німецькому ринку седан подешевшав на 2,5-3,5 тисячі євро залежно від комплектації. Але найбільше поталанило французам. Вони зможуть придбати Tesla Model 3 дешевше більш ніж на 6 тисяч євро.

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Офіційна причина здешевлення електромобіля не називається. Імовірно, Tesla готується до виходу на ринок автомобілів німецького виробництва. Нагадаємо, що Gigafactory 4 під Берліном запрацює вже цього року.

Але є й інші чинники. Наприклад, зростання курсу євро щодо американського долара. В цьому випадку, Tesla, основне виробництво якої розташоване на території США, у доларовому вираженні від зниження цін в Європі не постраждає.

Також на ціннику могли відбитися поставки автомобілів Model 3 з Китаю та поява на ринку нових електричних моделей від європейських виробників. В першу чергу Volkswagen ID.3, який завдяки розумній ціні та гарним технічним параметрам може відібрати у Tesla Model 3 лідерство у сегменті електромобілів.