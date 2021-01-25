Tesla снизила ценник на электромобиль Model 3 для Европы на 2,5-6 тысяч евро.

Компания Tesla снизила цены на Model 3 в большинстве стран Европы, об этом сообщает InsideEVs. По данным издания, на немецком рынке седан подешевел на 2,5-3,5 тысячи евро в зависимости от комплектации. Но больше всего повезло французам. Они смогут приобрести Tesla Model 3 дешевле более чем на 6 тысяч евро.

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Официальная причина удешевления электромобиля не называется. Вероятно, Tesla готовится к выходу на рынок автомобилей немецкого производства. Напомним, что Gigafactory 4 под Берлином заработает уже в этом году.

Но есть и другие факторы. Например, рост курса евро по отношению к американскому доллару. В этом случае, Tesla, основное производство которой расположено на территории США, в долларовом выражении от снижения цен в Европе не пострадает.

Также на ценнике могли отразиться поставки автомобилей Model 3 из Китая и появление на рынке новых электрических моделей от европейских производителей. В первую очередь Volkswagen ID.3, который благодаря разумной цене и хорошим техническим параметрам может отобрать у Tesla Model 3 лидерство в сегменте электромобилей.