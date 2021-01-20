Но есть сомнения относительно его реальности.

Три фотографии в сообществе Tesla Owners UK наделали шума на весь мир, поскольку демонстрируют кабриолет Tesla с классическими формами открытого двухдверного купе, а о машине ничего не известно.

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Попыток превратить четырехдверные седаны Tesla в кабриолеты было немало, однако во всех известных случаях выходил кузов типа ландо, поскольку электрокары имеют конструкционную особенность – центральную дверную стойку, от которой невозможно избавиться без потери жесткости и безопасности.

Фото: так обычно выглядят "кабриолеты" на базе Model S / youtube, teslarati

Любое тюнинг-ателье или кузовная мастерская, что проведут такую операцию, как создание кабриолета Model S, просто обязаны заявить об этом миру. А происхождение белого купе, со знакомыми формами американского электрокара, точно неизвестно, поэтому возникают подозрения в его реальности. Возможно, это лишь невероятно детализированный рендер в Photoshop, или "замена лица" машины с обычным двигателем.

Фото: кабиролет Tesla с правильными формами / Tesla Owners UK

По формам и пропорциям неизвестный кабриолет напоминает Maserati GranCabrio, которому могли заменить бамперы и оптику, вместе с салоном. Также это напоминает эскиз мануфактуры Ares Design, однако итальянцы так и не смогли воплотить его в жизнь.