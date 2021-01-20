Та є сумніви, щодо його реальності.

Три світлини у спільноті Tesla Owners UK наробили галасу на увесь світ, оскільки демонструють кабріолет Tesla з класичними формами відкритого дводверного купе, а про машину нічого не відомо.

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Спроб перетворити чотиридверні седани Tesla на кабріолети було чимало, однак у всіх відомих випадках виходив кузов типу ландо, оскільки електрокари мають конструкційну особливість – центральну дверну стійку, від якої неможливо позбутись без втрати жорсткості і безпеки.

Фото: так зазвичай виглядають “кабріолети” на базі Model S / youtube, teslarati

Будь-яке тюнінг-ательє чи кузовна майстерня, що проведуть таку операцію, як створення кабріолета Model S, просто зобов’язані заявити про це світу. А походження білосніжного купе, зі знайомими формами американського електрокара, достеменно невідоме, тому виникають підозри у його реальності. Можливо, це лиш неймовірно деталізований рендер у Photoshop, або ж “заміна обличчя” машини зі звичайним двигуном.

Фото: кабіролет Tesla з правильними формами / Tesla Owners UK

За формами і пропорціями невідомий кубріолет нагадує Maserati GranCabrio, якому могли замінити бампери та оптику, разом із салоном. Також це нагадує ескіз мануфактури Ares Design, однак італійці так і не спромоглись втілити його у життя.