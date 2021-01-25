Особые фильтры или любые другие приспособления для эффективного уменьшения вредного влияния выхлопных газов принесут автору или авторам стомиллионное денежное вознаграждение и благодарность всего мира.

Уже сейчас наша планета достигла уровня загрязнения атмосферы, который ожидался в 2100 году. Нужны решительные меры для спасения Земли и один из ее самых богатых сыновей готов щедро заплатить за это.

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Илон Маск смог на некоторое время стать самым богатым человеком на планете по рейтингу Forbes, имея 184 миллиарда долларов. Чуть позже падение стоимости акций сделало бизнесмена немного беднее, опустив на вторую строчку рейтинга, но вряд ли заставило его экономить. По крайней мере, основатель Tesla, SpaceX и The Boring Company объявил, что готов отдать из своего кармана 100 миллионов долларов за розобку технологии, которая спасет мир.

Исчезновение огромных снежных шапок, ледников и почти половины Арктики – это результат поднятия средней годовой температуры на 0,8°C с 1800 года. Мы можем только представить, что дальнейший подъем на 1,2°C к 2100 году будет означать для уязвимых экосистем Земли. Нынешними темпами, до 2300 года уровень океана поднимется на 2-5 метров. И даже если полностью прекратить загрязнять атмосферу СО2 уже сейчас, в течение следующих 80 лет нужно удалять из воздуха по 33 гигатонн диоксида углерода.

В своем Twitter Илон Маск оставил короткое сообщение, в котором значится: "Я отдам $100 миллионов на приз за лучшую технологию улавливания углекислого газа". Больше подробностей мультимиллиардер пообещал предоставить чуть позже.

Между тем, новый президент США Джо Байден, которого уже давно поддерживает Илон Маск, объявил о повторном присоединении к Парижскому климатическому соглашению, согласно которому страна берет на себя целый ряд обязательств для уменьшения климатического следа.