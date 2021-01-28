Современные технологии позволяют создать кардинально другой тип вычислительной техники и баварский автопроизводитель уже в деле.

BMW начинает использования квантовых компьютеров Honeywell, чтобы найти более эффективные способы получения компонентов, заявил немецкий автопроизводитель.

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Автомобильный гигант начал использовать машины Honeywell, сначала H0, а затем более новую H1, чтобы определить, какие компоненты следует приобрести у какого поставщика в какое время, чтобы обеспечить самые низкие затраты, при сохранении графиков производства. Например, один поставщик BMW может быть быстрее, а другой дешевле. Машина будет оптимизировать выбор с помощью каскада опций и подопечных. В конце концов, BMW надеется, что это поможет ускорить производство.

“Мы рады исследовать трансформационный потенциал квантовых вычислений в автомобильной промышленности и стремимся расширить границы инженерных показателей”, – сказал Юлиус Марсеа, руководитель отдела информационных технологий BMW Group.

Эксперимент BMW с квантовыми вычислениями является одним из первых реальных применений зарождающейся технологии. Проблемы оптимизации, подобные тем, которые пытается решить автопроизводитель, есть среди областей, в которых квантовые компьютеры должны опережать обычные компьютеры.

Концерн BMW Group начал оценивать квантовые вычисления в 2018 году и имеет множество идей для применения. Квантовые компьютеры могут улучшить химию батарей в электромобилях и определить лучшие места для установки зарядных станций. Они также могут помочь решить совокупность требований в проектировании и производстве – от стоимости и безопасности до аэродинамики и долговечности.

По крайней мере со временем. “Наши эксперты предполагают, что пройдет еще несколько лет, пока реальные квантовые компьютеры смогут использоваться для коммерческой выгоды”, – сказал Марсеа.

Фото: квантовый компьютер компании Honeywell вычисляет с помощью кубитов из заряженных атомов иттербия. Лазеры манипулируют атомами, чтобы направлять вычисления.