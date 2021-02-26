В ответ на план американской марки по ежегодному увеличению продаж на 50 процентов, Оливер Ципс заявил, что Tesla может потерять лидерство на рынке электрокаров, который вскоре наполнят "зеленые" модели других производителей.

Генеральный директор BMW AG Оливер Ципс предрек скорое снижение темпов роста акций Tesla, сообщает Bloomberg.

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В прошлом году Tesla реализовала почти полмиллиона электрокаров – на 30 процентов больше, чем годом ранее. Это рекордный показатель для американской компании, которая впервые вышла в плюс по итогам года. Однако соперники уже на подходе: расширять свое присутствие в сегменте электрокаров планируют множество крупных марок, включая Volkswagen, General Motors, Ford, Mercedes-Benz и BMW.

"Tesla будет нелегко поддерживать текущие темпы роста, так как остальная часть области уверенно движется вперед", – сказал Ципс

Что касается самой BMW, то к 2030 году баварская компания собирается выпустить девять новых моделей с нулевым выхлопом. В ближайшие годы к ее "батарейной" линейки присоединится кроссовер на базе X1 – iX1, и новые электрокары i5 и i7, которые станут флагманами.

Прогноз главы баварской марки совпал с одним из самых резких падений акций Tesla с момента ее включения в индекс S & P 500 в ноябре прошлого года. Во вторник стоимость ценных бумаг американской компании упала почти на 18 процентов и на данный момент остается на уровне 730 долларов за штуку.

Несмотря на большое количество конкурентов, Tesla все же может выполнить свой амбициозный план по увеличению объемов продаж за счет экспансии в Китай и выхода на новый крупный рынок – индийский. Кроме этого, бороться за рынок поможет "народный" электрокар стоимостью 25 тысяч долларов, который американская компания обещает выпустить в течение трех лет и продавать по всему миру.