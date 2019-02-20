Тизерне фото демонструє досить незвичні для британської марки кормові вогні – усі нинішні моделі мають ліхтарі з світлодіодною смужкою.

Вперше про новий середньомоторний суперкар з гібридною силовою установкою у компанії Aston Martin заговорили минулої осені, показавши дуже загальний ескіз машини, зроблений олівцем. Зараз перед нами вже фото живого концепту, котрий покажуть у Женеві.

Також цікаво: Subaru додасть адреналіну у Женеві з новим концептом

Project 003, як називає нову машину Aston Martin, планують випустити серією з 500 екземплярів. Вартість поки не називалась, однак за чутками, це буде досить “бюджетна” модель, порівняно з останнім подібним творінням – Aston Martin Valkyrie.

Очікується, що новинка коштуватиме менше мільйона євро, що у 2,5-3 рази дешевше, ніж “Валькірія”. Таким чином новий суперкар буде подібним до Porsche 918 Spyder, котрий німецька компанія випустила тиражем у 918 машин і продавала по 610+ тисяч євро.

Наразі відомо, що новий суперкар Aston Martin отримає турбо-мотор V6 та електродвигун; потужність силової устанвоки невідома. Британці кажуть, що Project 003 з'явиться в кінці 2021 року. Це означає, що прем'єра серійної моделі відбудеться лиш наприкінці наступного року, або на початку 2021-го.

Також цікаво: Глікенхаус показав свій супер-позашляховик SCG Baja Boot