Тизерное фото демонстрирует довольно необычные для британской марки кормовые огни – все нынешние модели имеют фонари со светодиодной полоской.

Впервые о новом среднемоторном суперкаре с гибридной силовой установкой в компании Aston Martin заговорили прошлой осенью, показав очень общий эскиз машины, сделанный карандашом. Сейчас перед нами уже фото живого концепта, который покажут в Женеве.

Также интересно: Subaru придаст адреналина в Женеве с новым концептом

Project 003, как называет новую машину Aston Martin, планируют выпустить серией из 500 экземпляров. Стоимость пока не называлась, однако по слухам, это будет достаточно "бюджетная" модель, по сравнению с последним подобным творением – Aston Martin Valkyrie.

Ожидается, что новинка будет стоить меньше миллиона евро, что в 2,5-3 раза дешевле, чем "Валькирия". Таким образом новый суперкар будет подобен Porsche 918 Spyder, который немецкая компания выпустила тиражом в 918 машин и продавала по 610+ тысяч евро.

Известно, что новый суперкар Aston Martin получит турбо-мотор V6 и электродвигатель; мощность силовой установки неизвестна. Британцы говорят, что Project 003 появится в конце 2021 года. Это значит, что премьера серийной модели состоится лишь в конце следующего года, либо в начале 2021-го.

Также интересно: Гликенхаус показал свой супер-внедорожник SCG Baja Boot