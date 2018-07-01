Цей водій Audi Q5, здається, порушив не лише ПДР, а й закони фізики.

Часом в комп’ютерних іграх трапляються системні помилки – баги, що дозволяють гравцям робити неможливі речі. Але цей водій з Китаю, здається, знайшов баг у реальному житті. Ну як, скажіть, таке можливо?

Так, Audi Q5 може бути повнопривідним. Так, в нього чималий кліренс. Так, він може їздити, всупереч законам фізики. Чекайте, що? Ну добре, якимось чином переднє праве колесо усе ж торкнулось поверхні і машину вдалось зрушити з мертвої точки. Але коли кросовер повертається у своє нормальне положення, стоячи на усіх чотирьох колесах, виявляється, що передній бампер автомобіля зовсім неушкоджений. Що це? Древня китайська магія? У будь-якому разі не намагайтесь повторити цей трюк.

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