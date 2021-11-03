Той факт, що транспортний засіб неможливо класифікувати за стандартами автомобілів чи мототехніки, залишився без уваги.

Житель російського міста Сочі змайстрував собі самохідний диван та вирушив на прогулянку містом. Місцева дорожня поліція притягла його до адміністративної відповідальності, але не за сам диво-транспорт, який рухався дорогами загального користування без номерних знаків чи інших належних речей.

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Незвичайний транспортний засіб, збудований на колісній платформі з двигуном внутрішнього згоряння. При цьому вся конструкція прихована, не помітно й органів управління. Як немає у транспортного засобу і пасків безпеки. Саме за рух непристебнутим водія і притягли до відповідальності, повідомляє Motor. Диван на колесах був знятий на відео, автор якого стверджує, що диво техніки вже не раз зустрічали на дорозі.

Після того, як власнику дивана виписали штраф, сам “автомобіль” вилучили та відправили на штрафмайданчик. Правоохоронці заявили, що диван із ДВЗ виготовили кустарним способом, при цьому з двигуна та інших агрегатів конструктори видалили маркування – усе це також тягне за собою адміністративні покарання, але поки що справа обмежилась штрафом за непристебнуті паски безпеки.