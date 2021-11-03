Тот факт, что транспортное средство невозможно классифицировать по стандартам автомобилей или мототехники, остался без внимания.

Житель российского города Сочи смастерил себе самоходный диван и отправился на прогулку по городу. Местная дорожная полиция привлекла его к административной ответственности, но не за сам чудо-транспорт, который двигался по дорогам общего пользования без номерных знаков или других необходимых вещей.

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Необычное транспортное средство, построенное на колесной платформе с двигателем внутреннего сгорания. При этом вся конструкция скрыта, не заметно и органов управления. Как нет у транспортного средства и ремней безопасности. Именно за движение непристегнутого водителя и привлекли к ответственности, сообщает Motor. Диван на колесах был снят на видео, автор которого утверждает, что чудо техники уже не раз встречали на дороге.

После того, как владельцу дивана выписали штраф, сам “автомобиль” изъяли и отправили на штрафплощадку. Правоохранители заявили, что диван с ДВС изготовили кустарным способом, при этом с двигателя и других агрегатов конструкторы удалили маркировка – все это также влечет за собой административные наказания, но пока что дело ограничилось штрафом за непристегнутые ремни безопасности.