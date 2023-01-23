За дизайн нових Volkswagen відповідатиме виходець із Bentley. За даними інсайдерів, голова Volkswagen не вражений роботою нинішнього дизайнера.

Концерн Volkswagen готується до важливої кадрової перестановки. Йозеф Кабан залишить посаду головного дизайнера марки Volkswagen, поступившись ветерану VW Group Андреасу Міндту, який нині обіймає аналогічну посаду в Bentley. Про це пише Automotive News Europe.

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Причиною такого рішення нібито стало невдоволення глави концерну Томаса Шефера роботою Кабана, якому було доручено осучаснити дизайн концепту ID.Life перед запуском у серію.

Про нові призначення буде оголошено 1 лютого, повідомляють інсайдери. Наступником Міндта у Bentley стане Тобіас Зульманн, який зараз очолює підрозділ дизайну екстер'єру у Крю. Зульманн раніше працював Bugatti, Aston Martin, McLaren та Volkswagen, а нинішню посаду він обійняв у жовтні 2021 року. Що стосується Йозефа Кабана, який відповідає за дизайн Volskwagen з 2020 року, то для нього приготовлена нова позиція в компанії — яка саме поки що невідомо.

Перестановка, за даними джерел, пов'язана із зовнішністю концептуального міського електрокросовера ID.Life. Представлений у 2021 році в Мюнхені шоу-кар Кабан оформив у ретро-стилі, проте для його серійного втілення під індексом ID.2 Шефер попросив переглянути дизайн, зробивши його сучаснішим. Зважаючи на все, він не впорався із завданням, і тепер над ним працюватиме Міндт.

Йозеф Кабан прийшов у Volkswagen у 2020 році з BMW, в якій працював лише два роки. До цього, з 2003 по 2017 рік, він працював у різних брендах Volkswagen, а 2019-го на півроку став шеф-дизайнером Rolls-Royce. Усього він пропрацював у сфері автомобільного дизайну майже 30 років.