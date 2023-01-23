За дизайн новых Volkswagen будет отвечать выходец из Bentley. По данным инсайдеров, глава Volkswagen не удивлен работой нынешнего дизайнера.

Концерн Volkswagen готовится к важной кадровой перестановке. Йозефа Кабан покинет пост главного дизайнера марки Volkswagen, уступив ветерану VW Group Андреасу Миндту, ныне занимающему аналогичную должность в Bentley. Об этом пишет Automotive News Europe.

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Причиной такого решения стало недовольство главы концерна Томаса Шефера работой Кабана, которому было поручено осовременить дизайн концепта ID. Life перед запуском в серию.

О новых назначениях будет объявлено 1 февраля, сообщают инсайдеры. Преемником Миндта в Bentley станет Тобиас Зульманн, сейчас возглавляющий подразделение дизайна экстерьера в Крю. Зульманн ранее работал Bugatti, Aston Martin, McLaren и Volkswagen, а нынешнюю должность он занял в октябре 2021 года. Что касается Йозефа Кабана, отвечающего за дизайн Volskwagen с 2020 года, то для него приготовлена новая позиция в компании, которая пока неизвестна.

Перестановка, по данным источников, связана с внешностью концептуального городского электрокроссовера ID. Life. Представленный в 2021 году в Мюнхене шоу-кар Кабан оформил в ретро-стиле, однако для его серийного воплощения под индексом ID.2 Шефер попросил посмотреть дизайн, сделав его более современным. Судя по всему, он не справился с задачей, и теперь над ним будет работать Миндт.

Йозеф Кабан пришел в Volkswagen в 2020 году с BMW, в которой работал всего два года. До этого, с 2003 по 2017 год, он работал в разных брендах Volkswagen, а в 2019 году на полгода стал шеф-дизайнером Rolls-Royce. Всего он проработал в сфере автомобильного дизайна около 30 лет.