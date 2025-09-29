Дизельне пальне дорожчає через санкції

Починаючи з середини минулого тижня ціни на дизель пішли вгору під тиском зовнішнього ринку, повідомляє enkorr.ua. Певного вайбу додало і наближення 1 жовтня, а саме початку санкційного періоду для порту "Констанца".

З 1 жовтня дизельне пальне з Румунії буде підпадати під посилений митний контроль. Завдячувати румуни мають активним постачання індійського ресурсу, якого тільки в вересні у Констанцу приїхало близько 200 тис. т.

Попри статус румунського порту як найбільшого постачальника в Україну, трейдери вважають, що дефіциту не буде. Але до зростання цін варто готуватись.

"Якби у нас не було переливу, то, можливо, санкції проти "Констанци" й призвели б до дефіциту дизпального. Все-таки майже 170 тис. т (у серпні) — це обсяг, який важко оперативно замістити з інших напрямків, — зазначив засновник "Мартін Трейду" Володимир Порайко. — Але нинішній імпорт плюс обсяги з інших напрямків скасовують паливну кризу".

Він сумнівається, що постачання з порту у Констанці зупиняться повністю. "Все одно баржі будуть надходити, хоч і з затримками на лабораторні проби", — додав Порайко. Проблем з наповненістю ринку не повинно бути, але на цінах це все ж таки позначиться. Передовсім через зростання вартості фрахту суден з $33-35/т до $42/т на тлі високого попиту.