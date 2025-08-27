Названо найкращі дизельні авто

ФОТО: Skoda|
Skoda Superb
Британські експерти з Аutocar склали рейтинг з 10 найкращих дизельних легковиків, повідомляє Укравтопром.
Автомобілі оцінювались за такими критеріями: дизайн, інтер'єр, продуктивність, керованість та вартість. Найвищу оцінку експертів отримав автомобіль Skoda Superb.
ТОП-10 дизельних моделей:
- Skoda Superb
- BMW X5
- Volkswagen Golf
- Range Rover
- Land Rover Defender
- Mercedes-Benz E-Class
- Kia Sorento
- Mercedes-Benz C-Class
- Audi A5
- Mazda CX-60