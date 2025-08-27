Укр
Названо найкращі дизельні авто

Дизельні автомобілі досі є найбільш раціональним рішенням з економічної точки зору. Експерти назвали найкращі з них.
Складено рейтинг найкращих дизельних авто - Auto24

Skoda Superb

Британські експерти з Аutocar склали рейтинг з 10 найкращих дизельних легковиків, повідомляє Укравтопром.

Автомобілі оцінювались за такими критеріями: дизайн, інтер'єр, продуктивність, керованість та вартість. Найвищу оцінку експертів отримав автомобіль Skoda Superb.

ТОП-10 дизельних моделей:

  1. Skoda Superb
  2. BMW X5
  3. Volkswagen Golf
  4. Range Rover
  5. Land Rover Defender
  6. Mercedes-Benz E-Class
  7. Kia Sorento
  8. Mercedes-Benz C-Class
  9. Audi A5
  10. Mazda CX-60
