Які дизельні двигуни здатні проїхати більше 500 000 км без ремонту

У світі, де автомобільні технології розвиваються шаленими темпами, і запрограмоване старіння стало нормою, деякі дизельні двигуни вирізняються своєю винятковою надійністю та довговічністю. Про них розповіли на сайті lautomobiliste.fr.

Читайте також: Бензинові мотори з ресурсом більше 500 тисяч кілометрів

Розроблені між 1980-ми та 2000-ми роками, ці двигуни змогли безперешкодно проїхати до 500 000 км. Ці справжні перлини можна знайти у Volkswagen, Peugeot, Renault та Toyota. Хоча сучасні двигуни часто критикують за часті поломки через екологічні інновації, ці старіші моделі продовжують працювати, демонструючи свою непохитну надійність.

Труднощі сучасних двигунів

Сучасні двигуни оснащені передовими технологіями екологічності, через це вони стикаються з чималою кількістю проблем із надійністю. Наприклад, 1.2L Puretech, 1.6L THP та 1.5L BlueHDi від Stellantis, 1.2L TCe від Renault, 1.0L Ecoboost від Ford або 1.8L TSi від Volkswagen регулярно виходять з ладу, що також характерно для деяких двигунів PureTech. Ці проблеми в основному виникають через додавання складних технологій, які закликані зменшити шкідливість вихлопу. Має місце також заплановане старіння – випускати двигуни які служать більше 300 тисяч кілометрів автовиробникам не вигідно.

Volkswagen 1.9 TDI

Випущений у 1990-х роках, двигун Volkswagen 1.9L TDI став еталоном надійності у світі дизельних двигунів. Цей 4-циліндровий двигун, впізнаваний за своїм характерним звуком, встановлювався на широкий спектр моделей Volkswagen Group, таких як Golf, Passat, Polo і навіть Vento.

Крім того, цей потужний двигун також встановлювався на такі моделі, як Skoda Fabia, а також SEAT Ibiza, Leon та Cordoba. Універсальність цього 1,9-літрового TDI дозволила Volkswagen залишити міцний слід на світовому ринку завдяки економічним та безпроблемним автомобілям.

Toyota D-4D

Випущений у 2000-х роках, 4-циліндровий дизельний двигун Toyota D-4D втілює репутацію японців у сфері довговічності. Він встановлюється на кілька популярних моделей, таких як RAV4, Avensis та Corolla.

Він також зустрічається в позашляховиках, таких як Hilux, у седанах, таких як Auris, і навіть у позашляховику Land Cruiser Prado. D-4D вражає своєю міцністю та здатністю служити понад п’ять сотень тисяч кілометрів.

PSA 2.0 HDi

Вперше представлений у Citroën Xantia у 1998 році, двигун PSA 2.0L HDi відомий своєю легендарною надійністю. Він встановлювався на широкий спектр автомобілів, від седанів, таких як Peugeot 607 та Citroën C5, до компактних міських автомобілів, таких як Peugeot 206.

Цей надійний двигун також знайшов своє застосування в мінівенах, таких як Citroën Xsara Picasso, а також у комерційних автомобілях, таких як Peugeot Expert та Citroën Berlingo. Його універсальність зробила його популярним серед багатьох європейських споживачів, які шукають надійності та економічності.

Renault-Nissan 2.5L DCi

Розроблений Renault та представлений на ринку з 2003 року, двигун Renault-Nissan 2,5 DCi зарекомендував себе, перш за все, в сегменті утилітарних автомобілів завдяки таким моделям, як Renault Master та Trafic, що доводить надійність двигунів Renault.

Його версії на Nissan, а також Opel та Vauxhall, використовували переваги цього надійного двигуна, пропонуючи потужність та стійкість, необхідні професіоналам у сфері легкого транспорту.

Volkswagen 3.0 TDI

Потужний трилітровий дизельний двигун V6, відомий як Volkswagen 3.0 TDI, був розроблений для встановлення на деякі висококласні моделі німецького концерну протягом 2000-х років, такі як Volkswagen Phaeton та Audi Q7.

Він також встановлений у Skoda Superb, а також в інших розкішних автомобілях, таких як Audi A8, або навіть у деяких спортивних версіях, таких як Audi Q8. Він поєднує вражаючу продуктивність із помірним споживанням пального порівняно з іншими подібними двигунами, які досі присутні на європейському та світовому ринку.