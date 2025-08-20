Укр
Какие дизельные двигатели способны проехать более 500 000 км без ремонта

Подавляющее большинство двигателей имеют ресурс менее 300 тысяч километров. Но среди старых моторов есть несколько надежных агрегатов, которые способны проехать более полумиллиона километров без ремонта.
В мире, где автомобильные технологии развиваются бешеными темпами, и запрограммированное старение стало нормой, некоторые дизельные двигатели отличаются своей исключительной надежностью и долговечностью. О них рассказали на сайте lautomobiliste.fr.

Разработанные между 1980-ми и 2000-ми годами, эти двигатели смогли беспрепятственно проехать до 500 000 км. Эти настоящие жемчужины можно найти в Volkswagen, Peugeot, Renault и Toyota. Хотя современные двигатели часто критикуют за частые поломки из-за экологических инноваций, эти старые модели продолжают работать, демонстрируя свою непоколебимую надежность.

Трудности современных двигателей

Современные двигатели оснащены передовыми технологиями экологичности, из-за этого они сталкиваются с немалым количеством проблем с надежностью. Например, 1.2L Puretech, 1.6L THP и 1.5L BlueHDi от Stellantis, 1.2L TCe от Renault, 1.0L Ecoboost от Ford или 1.8L TSi от Volkswagen регулярно выходят из строя, что также характерно для некоторых двигателей PureTech. Эти проблемы в основном возникают из-за добавления сложных технологий, которые призваны уменьшить вредность выхлопа. Имеет место также запланированное старение – выпускать двигатели которые служат более 300 тысяч километров автопроизводителям не выгодно.

Volkswagen 1.9 TDI

Выпущенный в 1990-х годах, двигатель Volkswagen 1.9L TDI стал эталоном надежности в мире дизельных двигателей. Этот 4-цилиндровый двигатель, узнаваем по своему характерному звуку, устанавливался на широкий спектр моделей Volkswagen Group, таких как Golf, Passat, Polo и даже Vento.

Кроме того, этот мощный двигатель также устанавливался на такие модели, как Skoda Fabia, а также SEAT Ibiza, Leon и Cordoba. Универсальность этого 1,9-литрового TDI позволила Volkswagen оставить прочный след на мировом рынке благодаря экономичным и беспроблемным автомобилям.

Toyota D-4D

Выпущенный в 2000-х годах, 4-цилиндровый дизельный двигатель Toyota D-4D воплощает репутацию японцев в сфере долговечности. Он устанавливается на несколько популярных моделей, таких как RAV4, Avensis и Corolla.

Он также встречается во внедорожниках, таких как Hilux, в седанах, таких как Auris, и даже во внедорожнике Land Cruiser Prado. D-4D поражает своей прочностью и способностью служить более пяти сотен тысяч километров.

PSA 2.0 HDi

Впервые представленный в Citroën Xantia в 1998 году, двигатель PSA 2.0L HDi известен своей легендарной надежностью. Он устанавливался на широкий спектр автомобилей, от седанов, таких как Peugeot 607 и Citroën C5, до компактных городских автомобилей, таких как Peugeot 206.

Этот надежный двигатель также нашел свое применение в минивэнах, таких как Citroën Xsara Picasso, а также в коммерческих автомобилях, таких как Peugeot Expert и Citroën Berlingo. Его универсальность сделала его популярным среди многих европейских потребителей, которые ищут надежности и экономичности.

Renault-Nissan 2.5L DCi

Разработанный Renault и представленный на рынке с 2003 года, двигатель Renault-Nissan 2,5 DCi зарекомендовал себя, прежде всего, в сегменте утилитарных автомобилей благодаря таким моделям, как Renault Master и Trafic, что доказывает надежность двигателей Renault.

Его версии на Nissan, а также Opel и Vauxhall, использовали преимущества этого надежного двигателя, предлагая мощность и устойчивость, необходимые профессионалам в сфере легкого транспорта.

Volkswagen 3.0 TDI

Мощный трехлитровый дизельный двигатель V6, известный как Volkswagen 3.0 TDI, был разработан для установки на некоторые высококлассные модели немецкого концерна в течение 2000-х годов, такие как Volkswagen Phaeton и Audi Q7.

Он также установлен в Skoda Superb, а также в других роскошных автомобилях, таких как Audi A8, или даже в некоторых спортивных версиях, таких как Audi Q8. Он сочетает впечатляющую производительность с умеренным потреблением топлива по сравнению с другими подобными двигателями, которые до сих пор присутствуют на европейском и мировом рынке.

