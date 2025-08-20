Какие дизельные двигатели способны проехать более 500 000 км без ремонта

В мире, где автомобильные технологии развиваются бешеными темпами, и запрограммированное старение стало нормой, некоторые дизельные двигатели отличаются своей исключительной надежностью и долговечностью. О них рассказали на сайте lautomobiliste.fr.

Разработанные между 1980-ми и 2000-ми годами, эти двигатели смогли беспрепятственно проехать до 500 000 км. Эти настоящие жемчужины можно найти в Volkswagen, Peugeot, Renault и Toyota. Хотя современные двигатели часто критикуют за частые поломки из-за экологических инноваций, эти старые модели продолжают работать, демонстрируя свою непоколебимую надежность.

Трудности современных двигателей

Современные двигатели оснащены передовыми технологиями экологичности, из-за этого они сталкиваются с немалым количеством проблем с надежностью. Например, 1.2L Puretech, 1.6L THP и 1.5L BlueHDi от Stellantis, 1.2L TCe от Renault, 1.0L Ecoboost от Ford или 1.8L TSi от Volkswagen регулярно выходят из строя, что также характерно для некоторых двигателей PureTech. Эти проблемы в основном возникают из-за добавления сложных технологий, которые призваны уменьшить вредность выхлопа. Имеет место также запланированное старение – выпускать двигатели которые служат более 300 тысяч километров автопроизводителям не выгодно.

Volkswagen 1.9 TDI

Выпущенный в 1990-х годах, двигатель Volkswagen 1.9L TDI стал эталоном надежности в мире дизельных двигателей. Этот 4-цилиндровый двигатель, узнаваем по своему характерному звуку, устанавливался на широкий спектр моделей Volkswagen Group, таких как Golf, Passat, Polo и даже Vento.

Кроме того, этот мощный двигатель также устанавливался на такие модели, как Skoda Fabia, а также SEAT Ibiza, Leon и Cordoba. Универсальность этого 1,9-литрового TDI позволила Volkswagen оставить прочный след на мировом рынке благодаря экономичным и беспроблемным автомобилям.

Toyota D-4D

Выпущенный в 2000-х годах, 4-цилиндровый дизельный двигатель Toyota D-4D воплощает репутацию японцев в сфере долговечности. Он устанавливается на несколько популярных моделей, таких как RAV4, Avensis и Corolla.

Он также встречается во внедорожниках, таких как Hilux, в седанах, таких как Auris, и даже во внедорожнике Land Cruiser Prado. D-4D поражает своей прочностью и способностью служить более пяти сотен тысяч километров.

PSA 2.0 HDi

Впервые представленный в Citroën Xantia в 1998 году, двигатель PSA 2.0L HDi известен своей легендарной надежностью. Он устанавливался на широкий спектр автомобилей, от седанов, таких как Peugeot 607 и Citroën C5, до компактных городских автомобилей, таких как Peugeot 206.

Этот надежный двигатель также нашел свое применение в минивэнах, таких как Citroën Xsara Picasso, а также в коммерческих автомобилях, таких как Peugeot Expert и Citroën Berlingo. Его универсальность сделала его популярным среди многих европейских потребителей, которые ищут надежности и экономичности.

Renault-Nissan 2.5L DCi

Разработанный Renault и представленный на рынке с 2003 года, двигатель Renault-Nissan 2,5 DCi зарекомендовал себя, прежде всего, в сегменте утилитарных автомобилей благодаря таким моделям, как Renault Master и Trafic, что доказывает надежность двигателей Renault.

Его версии на Nissan, а также Opel и Vauxhall, использовали преимущества этого надежного двигателя, предлагая мощность и устойчивость, необходимые профессионалам в сфере легкого транспорта.

Volkswagen 3.0 TDI

Мощный трехлитровый дизельный двигатель V6, известный как Volkswagen 3.0 TDI, был разработан для установки на некоторые высококлассные модели немецкого концерна в течение 2000-х годов, такие как Volkswagen Phaeton и Audi Q7.

Он также установлен в Skoda Superb, а также в других роскошных автомобилях, таких как Audi A8, или даже в некоторых спортивных версиях, таких как Audi Q8. Он сочетает впечатляющую производительность с умеренным потреблением топлива по сравнению с другими подобными двигателями, которые до сих пор присутствуют на европейском и мировом рынке.