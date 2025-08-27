Укр
Названы лучшие дизельные авто

Дизельные автомобили до сих пор являются наиболее рациональным решением с экономической точки зрения. Эксперты назвали лучшие из них.
ФОТО: Шкода|

Шкода Суперб

Евгений Гудущан
logo27 августа, 14:39
logo0 мин

Британские эксперты из Ацтосаг составили рейтинг из 10 лучших дизельных легковушек, сообщает Укравтопром.

Автомобили оценивались по следующим критериям: дизайн, интерьер, производительность, управляемость и стоимость. Самую высокую оценку экспертов получил автомобиль Skoda Superb.

ТОП-10 дизельных моделей:

  1. Skoda Superb
  2. BMW X5
  3. Volkswagen Golf
  4. Range Rover
  5. Land Rover Defender
  6. Mercedes-Benz E-Class
  7. Kia Sorento
  8. Mercedes-Benz C-Class
  9. Audi A5
  10. Mazda CX-60
