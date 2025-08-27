Названы лучшие дизельные авто

ФОТО: Шкода|
Шкода Суперб
Британские эксперты из Ацтосаг составили рейтинг из 10 лучших дизельных легковушек, сообщает Укравтопром.
Автомобили оценивались по следующим критериям: дизайн, интерьер, производительность, управляемость и стоимость. Самую высокую оценку экспертов получил автомобиль Skoda Superb.
ТОП-10 дизельных моделей:
- Skoda Superb
- BMW X5
- Volkswagen Golf
- Range Rover
- Land Rover Defender
- Mercedes-Benz E-Class
- Kia Sorento
- Mercedes-Benz C-Class
- Audi A5
- Mazda CX-60