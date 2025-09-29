Дизельное топливо дорожает из-за санкций

Начиная с середины прошлой недели цены на дизель пошли вверх под давлением внешнего рынка, сообщает enkorr.ua. Определенного вайба добавило и приближение 1 октября, а именно начала санкционного периода для порта "Констанца".

С 1 октября дизельное топливо из Румынии будет подпадать под усиленный таможенный контроль. Благодарить румыны должны активным поставкам индийского ресурса, которого только в сентябре в Констанцу приехало около 200 тыс. т.

Несмотря на статус румынского порта как крупнейшего поставщика в Украину, трейдеры считают, что дефицита не будет. Но к росту цен стоит готовиться.

"Если бы у нас не было перелива, то, возможно, санкции против "Констанцы" и привели бы к дефициту дизтоплива. Все-таки почти 170 тыс. т (в августе) - это объем, который трудно оперативно заместить с других направлений, - отметил основатель "Мартин Трейда" Владимир Порайко - Но нынешний импорт плюс объемы с других направлений отменяют топливный кризис".

Он сомневается, что поставки из порта в Констанце остановятся полностью. "Все равно баржи будут поступать, хоть и с задержками на лабораторные пробы", - добавил Порайко. Проблем с наполненностью рынка не должно быть, но на ценах это все же скажется. Прежде всего из-за роста стоимости фрахта судов с $33-35/т до $42/т на фоне высокого спроса.