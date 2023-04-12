Після того як найбільше мережа АЗС «Приват» різко знизила ціни на бензин та дизель інші оператори ринку також були змушені зменшити ціни.

Деякі роздрібні мережі АЗС із 11 по 12 квітня зменшили вартість пального. Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи «А-95».

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На станціях ОККО і WOG дизельне пальне здешевшало на 1 грн/л, до 47,99 грн/л. На 1,5 грн/л, до 43,90 грн/л, знизила ціни на дизель UPG. Дизпальне у мережах «БРСМ-Нафта» і «Кворум» здешевшало на 10 коп./л і 30 коп./л, до 43,92 грн/л і 45,38 грн/л відповідно. Усі види пального на станціях Neftek здешевшали на 2 грн/л.

Зміна роздрібних цін на бензини і дизельне пальне на АЗС з 11 по 12 квітня, грн/л: