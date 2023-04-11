Ціни на бензин та дизель у найбільшій в країні мережі АЗС знизились одразу на 3 грн/л.

Консолідована мережа АЗС групи «Приват» (ANP, Avias та інші), яка нараховує близько 1000 станцій, 11 квітня знизила ціни на пальне на 3 грн/л.

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Про це enkorr повідомили в Консалтинговій групі «А-95», посилаючись на власний ціновий моніторинг ринку.

Зокрема, бензин марки А-95 здешевшав до 47 грн/л, бензин А-92 — до 46 грн/л, дизельне пальне — до 47 грн/л. Зазначимо, що востаннє «Приват» знижував ціну на пальне наприкінці лютого.

За даними «А-95», середня ціна на дизпальне по Україні 11 квітня складає 46,75 грн/л, бензину А-95 — 46,63 грн/л, бензину А-95+ — 48,74 грн/л.

Зміна роздрібних цін на бензини та ДП на АЗС з 10 по 11 квітня 2023 р., грн/л: