Цены на бензин и дизель в крупнейшей в стране сети АЗС снизились на 3 грн/л.

Консолидированная сеть АЗС группы «Приват» (ANP, Avias и др.), насчитывающая около 1000 станций, 11 апреля снизила цены на топливо на 3 грн/л.

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Об этом сообщили в Консалтинговой группе «А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

В частности, бензин марки А-95 подешевел до 47 грн/л, бензин А-92 — до 46 грн/л, дизельное топливо — до 47 грн/л. Отметим, что в последний раз «Приват» снижал цену на горючее в конце февраля.

По данным А-95, средняя цена на дизтопливо по Украине 11 апреля составляет 46,75 грн/л, бензина А-95 - 46,63 грн/л, бензина А-95+ - 48,74 грн/л.

Изменение розничных цен на бензины и ГП на АЗС с 10 по 11 апреля 2023 г., грн/л: