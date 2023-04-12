После того как крупнейшая сеть АЗС «Приват» резко снизила цены на бензин и дизель, другие операторы рынка также были вынуждены снизить цены.

Некоторые розничные сети АЗС с 11 по 12 апреля снизили стоимость горючего. Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы "А-95".

Читайте также: Крупнейшая сеть АЗС резко снизила цены на горючее

На станциях ОККО и WOG дизельное топливо подешевело на 1 грн/л до 47,99 грн/л. На 1,5 грн/л до 43,90 грн/л снизила цены на дизель UPG. Дизпальное в сетях "БРСМ-Нефть" и "Кворум" подешевело на 10 коп./л и 30 коп./л, до 43,92 грн/л и 45,38 грн/л соответственно. Все виды горючего на станциях Neftek подешевели на 2 грн/л.

Изменение розничных цен на бензины и дизельное топливо на АЗС с 11 по 12 апреля, грн/л: