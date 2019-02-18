Професійний пілот "Королівської гонки" виступить у змаганнях на трофі-траках.

У своєму Твіттері колишній пілот Формула 1 Дженсон Баттон повідомив шанувальникам, що цього року він братиме участь у пустельних перегонах в Неваді та Каліфорнії.

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Дженсон Баттон за 18 сезонів, проведених у чемпіонаті Формула 1, зміг здобути лише один абсолютний титул, але й це – чималий здобуток. У 2017 році британський пілот вирішив полишити “Королівські перегони” і подався “у всі тяжкі”.

Минулого року Баттона бачили за кермом боліда у перегонах “24 години Ле Ман”. Ще у 2018 році моторний парубок встиг завоювати перше місце у японській серії Super GT на Honda NSX GT500, а цьогоріч він ширятиме пустелями на суперпотужних трофі-траках у перегонах Mint 400 та Baja 1000.

Breaking news! I’m very excited to announce that I will be racing the Mint400 & Baja1000 with my buddies Chrissy Buncombe & Maz Fawaz. We will be racing a Brenthel Industries Truck in the Spec6100 TT category. I’m all about new challenges but this is a big one! 😳@Rocket_Msport pic.twitter.com/zQB9jaIseK — Jenson Button (@JensonButton) 15 февраля 2019 г.



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