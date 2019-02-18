Профессиональный пилот "Королевской гонки" выступит в соревнованиях по трофи-траках.
В своем Твиттере бывший пилот Формула 1 Дженсон Баттон сообщил поклонникам, что в этом году он будет участвовать в пустынных гонках в Неваде и Калифорнии.
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Дженсон Баттон за 18 сезонов, проведенных в чемпионате Формула 1, смог получить лишь один абсолютный титул, но и это – немалое достижение. В 2017 году британский пилот решил покинуть "Королевские гонки" и отправился "во все тяжкие".
В прошлом году Баттона видели за рулем болида в гонке “24 часа Ле Ман”. Еще в 2018 году моторный парень успел завоевать первое место в японской серии Super GT на Honda NSX GT500, а в этом году он воспарит пустынями на супермощных трофи-траках в гонке Mint 400 и Baja 1000.
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