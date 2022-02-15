Мільярдер Джордж Сорос став одним із найбільших інвесторів Rivian.

Інвестор-мільярдер Джордж Сорос купив майже 20 млн акцій виробника електричних автомобілів Rivian, повідомляє Reuters. За даними видання, він зробив це у четвертому кварталі 2021 року, на той момент акції коштували близько $2 млрд.

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Ця покупка зробила Soros Fund Management одним із головних інвесторів компанії, якій ще належить поставити на потік виробництво першого електромобіля. Очікується, що Rivian, 20% якої належить Amazon, поставить компанії електронної комерції понад 100 тис. електричних вантажівок, пише агенція.

За підсумками кварталу вартість американських акцій у портфелі зросла на $1,2 млрд і становила $6,5 млрд. Загальна вартість активів під управлінням фонду досягла понад $28 млрд.

Наприкінці 2021 року Rivian вирішила відкласти постачання свого електричного пікапа та спортивного позашляховика з великими блоками батарей до 2023 року. Проте виконавчий директор компанії Роберт Скерінг пояснив, що з 71 тис. замовлень на пікапи R1T та позашляховик R1S, зроблених у США та Канаді, більшість належать до електромобілів із невеликим блоком батарей. На цей момент Rivian поставила 386 із 652 автомобілів, зокрема пікап і позашляховик.

У січні 2022 року акції Rivian впали на 5,6%. Це сталося після того, як Amazon відмовився від ексклюзивної співпраці з Rivian. Новина підірвала довіру інвесторів компанії, оскільки ексклюзивна співпраця з Amazon була основною причиною стрибка акцій виробника електромобілів після IPO. Сумарне падіння акцій становило 43%. Нинішня вартість цінних паперів Rivian становить $58,85.