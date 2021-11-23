Американський автовиробник вирішив самостійно розробляти свої електричні автомобілі, хоча продовжить інвестувати у Rivian.

“Ford продовжить інвестиції у Rivian, нам подобається їхнє майбутнє як компанії. Але свої електрокари ми розроблятимемо самі”, – заявив керівник Ford Джим Фарлі.

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Заснована у 2009 році, Rivian змінила статус зі “стартапу” на “компанію”, коли запустила виробництво електричних пікапів і розмістила свої акції на фондовій біржі. А компанія Ford з 2019 року почала інвестувати у Rivian, а зараз є одним з найбільших інвесторів. Наразі Ford володіє 12% акцій Rivian, а обсяг інвестицій перевищує пів мільярда доларів.

Попередня редакція партнерської угоди передбачала, що Ford отримає від Rivian платформу “скейтборд”, на якій побудує абсолютно новий електромобіль під власною маркою, а також посадить свою людину у раду директорів Rivian.

Однак партнери переглянули умови та дійшли згоди, що спільна розробка електромобілів втратила сенс. “Оскільки Ford зараз має власну стратегію переходу на електротранспорт, а попит на наші електрокари зріс, ми вирішили зосередитись на власних проєктах”, прокоментував Джим Фарлі.

Перший електромобіль Rivian – електричний пікап R1T зійшов з конвеєра у вересні. А на початку листопада Rivian вийшла на IPO, причому її ринкова капіталізація майже зрівнялась із Ford. На черзі у Rivian запуск конвеєрів для позашляховика R1S, виробництво електричних фургонів для Amazon та ще принаймні дві моделі на ринку до 2025 року.

Що стосується Ford, то старий американський бренд досить успішно запустив нові електричні моделі – Mustang Mach-E та пікап F-150 Lightning.