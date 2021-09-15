Представлений ще у 2018 році електрокар Rivian, після кількох затримок із запуском виробництва, нарешті встав на конвеєр цього тижня. Перші машини вже поїхали до своїх покупців.

Вихід першого серійного автомобіля для стартапу Rivian і всіх причетних є великою подією. Ще більше ваги їй додає той факт, що електричний пікап Rivian R1T вийшов на ринок раніше за пікап головного конкурента – Tesla Cybertruck, а також решту суперників від Ford, GM та численних стартапів.

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Американська компанія Rivian, яка має інвестиційну підтримку від Ford, запустила серійне виробництво електричного пікапа R1T, а у вівторок з заводу марки у місті Нормал, штат Іллінойс, зійшла перша машина. Найближчим часом автомобілі почнуть відвантажувати клієнтам, які чекають свої R1T вже майже рік.

Як повідомлялося раніше, першими до покупців прибудуть пікапи в особливому виконанні Launch Edition з топовим оснащенням. Такі версії пікапа матимуть найпотужнішу силову установку з чотирьох електродвигунів, загальна продуктивність яких складає 765 кінських сил і 1120 Нм крутного моменту.

Launch Edition – не найбільш далекохідна версія пікапа. Акумулятор ємністю 135 кіловат-годин, забезпечує до 480 кілометрів ходу без підзарядки. А пікапи з батареєю на 180 кіловат-годин зможуть покривати до 645 кілометрів на повному заряді.

Замовлення на R1T Launch Edition компанія Rivian почала приймати ще в листопаді минулого року, оцінивши цю версію у 73 000 доларів. Базова ж модель пікапа оцінена у 67 500 доларів.

Фото: Rivian R1T на конвеєрі / Rivian