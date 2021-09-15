Представленный еще в 2018 году электрокар Rivian, после нескольких задержек с запуском производства, наконец встал на конвейер на этой неделе. Первые машины уже поехали к своим покупателям.

Выход первого серийного автомобиля для стартапа Rivian и всех причастных является большим событием. Еще больше веса ему добавляет тот факт, что электрический пикап Rivian R1T вышел на рынок раньше пикап главного конкурента – Tesla Cybertruck, а также остальных соперников от Ford, GM и многочисленных стартапов.

Также интересно: Очередь на Land Cruiser 300 растянулась более чем на четыре года

Американская компания Rivian, которая имеет инвестиционную поддержку от Ford, запустила серийное производство электрического пикапа R1T, а во вторник с завода марки в городе Нормал, штат Иллинойс, сошла первая машина. В ближайшее время автомобили начнут отгружать клиентам, которые ждут свои R1T уже почти год.

Как сообщалось ранее, первыми к покупателям прибудут пикапы в особом исполнении Launch Edition с топовым оснащением. Такие версии пикапа будут иметь мощнейшую силовую установку из четырех электродвигателей, общая производительность которых составляет 765 лошадиных сил и 1120 Нм крутящего момента.

Launch Edition-не самая дальноходная версия пикапа. Аккумулятор емкостью 135 киловатт-часов, обеспечивает до 480 километров хода без подзарядки. А пикапы с батареей на 180 киловатт-часов смогут покрывать до 645 километров на полном заряде.

Заказ на R1T Launch Edition компания Rivian начала принимать еще в ноябре прошлого года, оценив эту версию в 73 000 долларов. Базовая же модель пикапа оценена в 67 500 долларов.

Фото: Rivian R1T на конвеєрі / Rivian