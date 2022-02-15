Миллиардер Джордж Сорос стал одним из крупнейших инвесторов Rivian.

Инвестор-миллиардер Джордж Сорос купил почти 20 млн акций производителя электрических автомобилей Rivian, сообщает Reuters. По данным издания, он сделал это в четвертом квартале 2021 года, к тому моменту акции стоили около $2 млрд.

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Эта покупка сделала Soros Fund Management одним из главных инвесторов компании, которой предстоит поставить на поток производство первого электромобиля. Ожидается, что Rivian, 20% которой принадлежит Amazon, поставит компании электронной коммерции более 100 тыс. электрических грузовиков, пишет агентство.

По итогам квартала стоимость американских акций в портфеле выросла на $1,2 млрд и составила $6,5 млрд. Общая стоимость активов в управлении фонда достигла более $28 млрд.

В конце 2021 г. Rivian решила отложить поставки своего электрического пикапа и спортивного внедорожника с большими блоками батарей до 2023 года. Однако исполнительный директор компании Роберт Скеринг объяснил, что из 71 тыс. заказов на пикапы R1T и внедорожник R1S, сделанные в США и Канаде, большинство относится к электромобилям с небольшим блоком батарей. К настоящему моменту Rivian поставила 386 из 652 автомобилей, в том числе пикап и внедорожник.

В январе 2022 года акции Rivian упали на 5,6%. Это произошло после того, как Amazon отказался от эксклюзивного сотрудничества с Rivian. Новость подорвала доверие инвесторов компании, поскольку эксклюзивное сотрудничество с Amazon было основной причиной скачка акций производителя электромобилей после IPO. Суммарное падение акций составило 43%. Нынешняя стоимость ценных бумаг Rivian составляет $58,85.