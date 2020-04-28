Порівняння Jeep Cherokee та Renagade в комплектації Trailhawk.

Блогери команди SRT вирішили розібратись, чи справді позашляховики ”Джип”– це легенда в світі офроуду. Тим більше – в комплектації Trailhawk. Так було раніше, але чому зараз весь тест на бездоріжжі складався з того, що одна машина застрягала на горбах, а інша не могла її витягнути?

І хоча інженери заявляють, що це одна з найбільш просунутих трансмісій, яка чудово себе може показувати як на асфальті, так поза його межами, це виявилось не зовсім cправедливим.

Як застрягали Jeep Cherokee та Renagade – дивіться у відео:

Таким чином, сучасні “Джипи” у будь-якій комплектації – це кросовери, які більше пристосовані до доріг, а не бездоріжжя.

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