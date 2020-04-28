Сравнение Jeep Cherokee и Renagade в комплектации Trailhawk.

Блогеры команды SRT решили разобраться, действительно ли внедорожники "Джип" – это легенда в мире офроуда. Тем более – в комплектации Trailhawk. Так было раньше, но почему сейчас весь тест на бездорожье состоял из того, что одна машина застревала на холмах, а другая не могла вытащить?

И хотя инженеры заявляют, что это одна из самых продвинутых трансмиссий, которая прекрасно себя может показывать как на асфальте, так за его пределами, это оказалось не совсем cправедливим.

Как застревали Jeep Cherokee и Renagade – смотрите в видео:

Таким образом, современные "Джипы" в любой комплектации – это кроссоверы, которые больше приспособлены к дорогам, а не к бездорожью.

Напомним, как ведет себя на бездорожье новый BMW X5.