Усе нове – то добре забуте старе. Екоінспекція повернулась на дороги та перевіряє автівки на викиди забруднюючих речовин в атмосферу.

Законність таких перевірок під великим сумнівом, адже Правила дорожнього руху рух не дають Екоінспекції повноважень для зупинки транспортних засобів. Більш того, наразі не існує жодного документу який би зобов’язував водія проходити подібні операції. А якщо водій добровільно погодиться пройти перевірку – може отримати штраф.

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Екоінспектори перевіряють чи не перевищують норму викидів оксидцинку та вуглецю автівки.

За три дні на власників машин із підвищеним рівнем СО-2 склали 12 адмінпротоколів, - про це Суспільне Вінниця розповів екоінспектор Олександр Юрченко.