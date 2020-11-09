Все новое – это хорошо забытое старое. Экоинспекция вернулась на дороги и проверяет машины на выбросы загрязняющих веществ в атмосферу.

Законность таких проверок под большим сомнением, ведь Правила дорожного движения не дают экоинспекции полномочий для остановки транспортных средств. Более того, пока не существует ни одного документа который бы обязывал водителя проходить подобные операции. А если водитель добровольно согласится пройти проверку – может получить штраф.

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Экоинспекторы проверяют не превышают ли норму выбросов оксидцинка и углерода машины.

За три дня на владельцев машин с повышенным уровнем СО-2 составили 12 админпротоколов, – об этом рассказал экоинспектор Александр Юрченко.