Послідовники Грети Тунберг, що кидаються тортами, зірвали щорічні збори Volkswagen. Виробника знову звинуватили у зневазі до екології та використання примусової праці.

Активісти кинули торт у члена наглядової ради Volkswagen на щорічних зборах. Близько десятка людей заблокували рух на під'їзді до місця проведення заходу в берлінському City Cube, вигукуючи звинувачення на адресу Volkswagen, який «ухвалює рішення, що шкодять клімату».

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Коли збори все ж таки почалися, промови керівників раз у раз переривали крики, а в Ганса Дітера Петша, голови правління Porsche і члена наглядової ради Volkswagen, жбурнули торт. Торт не досяг мети — член спостережної ради встиг вивернутися.

Протестувальники стверджують, що Volkswagen, який пережив найбільший дизельний скандал , продовжує заробляти на «брудних» автомобілях, що «шкодять довкіллю». Активісти також пригадали звинувачення у примусі до праці: вони тримали плакати з написами «Volkswagen = примусова праця» та «Покінчимо з уйгурською примусовою працею».

Минулого року Volkswagen запідозрили у порушенні прав людини в китайському регіоні Сіньцзян, де автогігант має спільне підприємство з SAIC. На підозри відреагувало уряд Німеччини, який закликав Volkswagen проконтролювати ситуацію у зв'язку з можливим порушенням прав етнічних уйгурів. Про те ж просили найбільші акціонери, такі як Deka Investment та Union Investment.

Volkswagen не раз заперечував звинувачення, стверджуючи, що місцевим жителям з присутністю великого виробника "набагато краще", і що автогігант забезпечує їх робочими місцями. Проте критика продовжується.

Протестувальники, втім, виявилися далеко не єдиною проблемою Volkswagen. У ході зборів інвестори висловили стурбованість з приводу зниження продажів у Китаї, конкуренції з боку Tesla і проблем підрозділу Cariad, що займається розробкою софту. Крім цього, вони розкритикували главу групи Олівера Блюма, поставивши під сумнів його здатність керувати Volkswagen і Porsche.