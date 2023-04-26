У глобальній лінійці кросоверів Volkswagen будуть зміни. Volkswagen готує глобальний Tayron на заміну видовженому Tiguan.

Кросовер Volkswagen Tayron для Китаю змінить покоління та стане глобальною моделлю. Модель Tayron, яка продається на китайському ринку з 2018 року та виробляється на потужностях спільного підприємства FAW-Volkswagen, готується переступити до наступного покоління. Причому в новій генерації Tayron отримає статус глобальної моделі і витіснить із модельної лінійки нинішній довгобазний Tiguan (на різних ринках має приставку L і Allspace).

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Новий Tayron позиціонуватиметься на щабель вище Tiguan, але нижче Touareg, а його найближчим родичем буде Skoda Kodiaq другого покоління - з ним він і розділить модульну платформу MQB-A2. Новинка пропонуватиметься у семимісцевому виконанні, перевершить у довжину актуальний китайський Tayron, а в плані дизайну помітно відрізнятиметься від Тігуана.

Інсайдери стверджують, що виробництво Tayron організують на потужностях заводу Volkswagen у Німеччині, і він продаватиметься в Європі, Індії (причому там модель локалізують) і, ймовірно, на інших ринках. Прем'єра очікується до кінця 2023 року, а серійне складання запустять на початку 2024-го. До Індії модель дістанеться 2025-го.

Нинішній Volkswagen Tayron, дітище FAW-Volkswagen, випускається в трьох версіях: стандартний кросовер, гібрид Tayron GTE, що заряджається, і крос-купе Tayron X. Влітку минулого року все тріо оновилося - автомобілям злегка підправили зовнішність. Гамма двигунів складається з бензинових «турбочетвірок» об'ємом 1,4 літра (150 кінських сил) та 2,0 літра (186 або 220 сил). Коробка передач - 7DSG, а повний привід покладено лише найпотужнішим 220-сильним модифікаціям. Гібридний Tayron GTE приводить у рух установка на базі агрегату 1.4T, якому допомагає електромотор.