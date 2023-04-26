В глобальной линейке кроссоверов Volkswagen будут изменения. Volkswagen готовит глобальный Tayron на смену удлиненному Tiguan.

Кроссовер Volkswagen Tayron для Китая сменит поколение и станет глобальной моделью. Модель Tayron, которая продается на китайском рынке с 2018 года и производится на мощностях совместного предприятия FAW-Volkswagen, готовится перейти к следующему поколению. Причем в новом поколении Tayron получит статус глобальной модели и вытеснит из модельной линейки нынешний длиннобазный Tiguan (на разных рынках имеет приставку L и Allspace).

Читайте также: Škoda будет отвечать за разработку двигателей для 7 брендов Volkswagen Group

Новый Tayron будет позиционироваться на ступеньку выше Tiguan, но ниже Touareg, а его ближайшим родственником будет Skoda Kodiaq второго поколения – с ним он и разделит модульную платформу MQB-A2. Новинка будет предлагаться в семиместном исполнении, превзойдет в длину актуальный китайский Tayron, а в плане дизайна будет заметно отличаться от Тигуана.

Инсайдеры утверждают, что производство Tayron организуют на мощностях завода Volkswagen в Германии и он будет продаваться в Европе, Индии (причем там модель локализуют) и, вероятно, на других рынках. Премьера ожидается до конца 2023 года, а серийную сборку запустят в начале 2024-го. В Индию модель достанется в 2025 году.

Нынешний Volkswagen Tayron, детище FAW-Volkswagen, выпускается в трех версиях: стандартный кроссовер, заряжаемый гибрид Tayron GTE и кросс-купе Tayron X. Летом прошлого года все трио обновилось - автомобилям слегка подправили внешность. Гамма двигателей состоит из бензиновых «турбочетверок» объемом 1,4 литра (150 лошадиных сил) и 2,0 литра (186 или 220 сил). Коробка передач - 7DSG, а полный привод положен только мощным 220-сильным модификациям. Гибридный Tayron GTE приводит в движение установка на основе агрегата 1.4T, которому помогает электромотор.