Бросающиеся тортами последователи Греты Тунберг сорвали ежегодное собрание Volkswagen. Производителя снова обвинили в пренебрежении экологией и использовании принудительного труда.

Активисты бросили торт в члена наблюдательного совета Volkswagen на ежегодном собрании. Около десятка человек заблокировали движение на подъезде к месту проведения мероприятия в берлинском City Cube, выкрикивая обвинения в адрес Volkswagen, который «принимает вредящие климату решения».

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Когда собрание все же началось, речи руководителей то и дело прерывали крики, а у Ганса Дитера Петша, председателя правления Porsche и члена наблюдательного совета Volkswagen, швырнули торт. Торт не достиг цели – член наблюдательного совета успел вывернуться.

Протестующие утверждают, что переживший крупнейший дизельный скандал Volkswagen продолжает зарабатывать на «грязных» автомобилях, «вредящих окружающей среде». Активисты также вспомнили обвинения в принуждении к труду: они держали плакаты с надписями Volkswagen = принудительный труд и Покончим с уйгурским принудительным трудом.

В прошлом году Volkswagen заподозрили в нарушении прав человека в китайском регионе Синьцзян, где у автогиганта есть совместное предприятие с SAIC. На подозрения отреагировало правительство Германии, призвавшее Volkswagen проконтролировать ситуацию в связи с возможным нарушением прав этнических уйгуров. О том же просили крупнейшие акционеры, такие как Deka Investment и Union Investment.

Volkswagen не раз отрицал обвинения, утверждая, что местным жителям с присутствием крупного производителя "намного лучше", и что автогигант снабжает их рабочими местами. Однако критика продолжается.

Протестующие, впрочем, оказались далеко не единственной проблемой Volkswagen. В ходе собрания инвесторы выразили обеспокоенность по поводу снижения продаж в Китае, конкуренции со стороны Tesla и проблем подразделения Cariad, занимающегося разработкой софта. Кроме этого, они подвергли критике главу группы Оливера Блюма, поставив под сомнение его способность управлять Volkswagen и Porsche.