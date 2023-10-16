Європейські чиновники послабили майбутні норми Євро 7, які будуть діяти до повної заборони авто з ДВЗ.

Європарламент підтримав послаблення норм Євро 7, передає Укравтопром.

Ця версія зберігає рівень викидів, які повинні виробляти легкові автомобілі, на рівні останніх версій Євро 6. А от для виробників вантажних авто норми будуть зменшені. Окрім того, новий стандарт вперше встановить обмеження на викиди твердих частинок від гальма і шини.

Також цікаво гібриди виявились не такими екологічними, як вважалось раніше

Таким чином, для легкових автомобілів і мікроавтобусів поточні стандарти викидів Євро 6 будуть діяти до 1 липня 2030 року. З цього моменту автовиробники в ЄС зобов’язані випускати транспортні засоби без шкідливих викидів взагалі.

Втім, щоб затвердити ці норми, Європарламент має їх проголосувати. Це відбудеться, імовірно, аж на початку наступного року.

В нових стандартах Євро 7 також буде передбачено екологічний паспорт транспортного засобу, який містив би таку інформацію, як витрата палива, стан акумулятора, обмеження викидів і результати регулярних технічних оглядів.

Крім того, будуть продовжені вимоги до терміну служби транспортних засобів, двигунів і систем контролю забруднення. У дрібносерійних автовиробників будуть свої правила.

Нагадаємо, в Україні діють стандарти Євро 5 для ввозу нових автомобілів та вантажівок і Євро 2 – для ввозу вживаних легковиків.