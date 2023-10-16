Европейские чиновники ослабили будущие нормы Евро 7, которые будут действовать до полного запрета автомобилей с ДВС.

Европарламент поддержал ослабление норм Евро-7, передает Укравтопром.

Эта версия сохраняет уровень выбросов, которые должны производить легковые автомобили на уровне последних версий Евро 6. А вот для производителей грузовых авто нормы будут уменьшены. Кроме того, новый стандарт впервые установит ограничение на выбросы твердых частиц от тормозов и шин.

Также интересно гибриды оказались не такими экологичными, как считалось ранее

Таким образом, для легковых автомобилей и микроавтобусов текущие стандарты выбросов Евро-6 будут действовать до 1 июля 2030 года. С этого момента производители в ЕС будут обязаны производить автомобили с нулевыми выбросами.

Впрочем, чтобы утвердить эти нормы Европарламент должен их проголосовать. Это произойдет, вероятно, в начале следующего года.

В новых стандартах Евро 7 также будет предусмотрен экологический паспорт транспортного средства, содержащий такую информацию, как расход топлива, состояние аккумулятора, ограничение выбросов и результаты регулярных технических осмотров.

Кроме того, будут продлены требования к сроку службы транспортных средств, двигателей и систем контроля загрязнения. У мелкосерийных автопроизводителей будут свои правила.

Напомним, в Украине действуют стандарты Евро 5 для ввоза новых автомобилей и грузовиков и Евро 2 – для ввоза подержанных легковушек.