Експерти Bloomberg провели дослідження і дійшли висновку, що Porsche та BMW, випущені до 1988 року можуть бути не гіршими капіталовкладеннями, ніж колекційне вино чи картини.

Видання Bloomberg опублікувало цікаві результати нещодавніх досліджень, у яких експерти радять купувати старі німецькі авто у якості інвестицій.

Audi, BMW, Mercedes і особливо Porsche, випущені до 1988 року за останнє десятиліття суттєво здорожчали – у 4-8 разів. Найпривабливішим об’єктом для капіталовкладень називають Porsche 911 старші 30-ти років, котрі зросли в ціні майже в 10 разів!

На думку німецьких банкірів, класичні автомобілі є альтернативною інвестицією, причому іноді вони можуть бути навіть вигіднішими за колекційні вина або картини. Щоправда й зберігання такої цінності вимагає значно більшої уваги і коштів, адже автомобіль необхідно зберігати у сухому приміщенні та час від часу заглядати під капот.

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