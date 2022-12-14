В останньому оновленні на екранах Model S і Model X з'явився ігровий портал Steam з тисячами ігор.

Протягом останніх кількох років Tesla інвестувала значні кошти в інтеграцію відеоігор у свою автомобільну розважальну систему, але вона все одно здивувала багатьох, коли заявила на початку цього року, що планує зайти аж до інтеграції Valve Steam, онлайн-платформи відеоігр.

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Днями Tesla запустила бета-версію Steam для Model S і Model X у рамках «святкового оновлення». Інтеграція Steam стосується лише оновлених Model S і Model X, вироблених за останні два роки. Причина у тому, що два флагманські автомобілі Tesla оснащені більш потужним розважальним комп’ютером, призначеним для відеоігор.

З презентацією нових Model S і Model X компанія Tesla анонсувала новий ігровий комп’ютер – ойого обчислювальна потужність до 10 терафлопс дозволяє грати в автомобілі нарівні з найновішими консолями сучасності через Tesla Arcade. Сумісність бездротового контролера дозволяє грати з будь-якого місця.

Система інтегрована та підключається безпосередньо до двох сенсорних екранів усередині Model S та Model X для ігор, перегляду розважальних програм та виконання інших функцій.

Автовиробник вважає, що з появою безпілотного керування розваги, включаючи відеоігри, стануть більш важливими в автомобілях.