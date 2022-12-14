В последнем обновлении на экранах Model S и Model X появился игровой портал Steam с тысячами игр.

В последние несколько лет Tesla инвестировала значительные средства в интеграцию видеоигр в свою автомобильную развлекательную систему, но она все равно удивила многих, когда заявила в начале этого года, что планирует интегрировать Valve Steam, онлайн-платформу видеоигр.

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На днях Tesla запустила бета-версию Steam для Model S и Model X в рамках "праздничного обновления". Интеграция Steam относится только к обновленным Model S и Model X, произведенным за последние два года. Причина в том, что два флагманских автомобиля Tesla оснащены более мощным развлекательным компьютером, предназначенным для видеоигр.

С презентацией новых Model S и Model X компания Tesla анонсировала новый игровой компьютер – его вычислительная мощность до 10 терафлопс позволяет играть в автомобиле наравне с новейшими консолями современности через Tesla Arcade. Совместимость беспроводного контроллера позволяет играть с любого места.

Система интегрирована и подключается непосредственно к двум сенсорным экранам внутри Model S и Model X – для игр, просмотра развлекательных программ и других функций.

Автопроизводитель считает, что с появлением беспилотного вождения развлечения, включая видеоигры, станут более важными в автомобилях.