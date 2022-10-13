Комп'ютерними іграми зможуть погратись водій та пасажири під час очікування зарядки електромобілів.

Після того як Tesla представила автомобільні відеоігри з керуванням за допомогою керма автомобіля, центрального сенсорного екрану або контролера, інші бренди помітили це. Вони розуміли, що бездротового зв’язку Android Auto, Apple CarPlay або простого Screen Mirroring недостатньо.

Також цікаво в Tesla можна грати навіть в покер

BMW співпрацює з AirConsole, щоб надати клієнтам доступ до кількох ігор. Цей крок дозволить власникам i4, i7, iX та інших автомобілів, оснащених iDrive 8, використовувати вигнутий дисплей як ігровий монітор. Ігри відображаються на центральному екрані, а панель приладів залишається без змін. Крім того, не вся площа екрана заповнена відеогрою.

Баварська марка каже, що один або кілька гравців зможуть підключатися до інформаційно-розважальної системи автомобіля за допомогою своїх телефонів і використовувати свої пристрої як контролери. Все, що їм потрібно зробити, це ввести цифровий код або відсканувати QR-код. Така система доступу також дозволить іншим власникам BMW, які сидять у своїх автомобілях, приєднатися до ігрової сесії, поки електромобілі заряджаються.

У BMW стверджують, що партнерство з AirConsole дозволить «миттєво доставляти ігри по повітрю та керувати ними за допомогою смартфонів», починаючи з наступного року. Це означає, що для доступу до ігрової функції може знадобитися підключення до Інтернету.