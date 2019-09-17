Компанія Tesla випустила прошивку, яка надала власникам цих електромобілів раніше небачені можливості.

Десяте оновлення прошивки програмного забезпечення автомобілів, яке нещодавно випустила Tesla, принесло кілька цікавих можливостей. Поки що вона доступна на авто тих власників, які співпрацюють з компанією у програмі тестування.

Tesla Theater

На величезному екрані по центру торпеду Tesla відтепер можна дивитися фільми! Звичайно, не під час руху. Це можливо на стоянці, наприклад, під час зарядки. А тим, хто користується зарядними станціями Supercharger (в Європі чи США, в Україні поки що немає), така можливість буде надана з безкоштовним Wi-Fi. Іншим буде забезпечено перегляд фільмів через мобільний зв'язок. Наразі доступні сервіси Netflix та Youtube.

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Нова гра Cuphead

В передостанній прошивці "Тесл" вже доступно кілька ігр, які можна грати на стоянці. При цьому керувати машинками в іграх-перегонах можна за допомогою штатних керма та педалей. Це дуже реалістично для гравця, однак смішно для оточуючих: водій "Тесли" стоїть на місці, але шалено крутить кермом! З новою прошивкою додалася гра-аркада Cuphead, створена стилі мультика 30-тих років. В ній потрібно бігати, стріляти та збирати призи.

Караоке

Для тих, хто полюбляє співати у ванній чи власній машині, стала доступна функція караоке. Причому на стоянці екран може висвічувати текст пісні, а от під час руху треба співати лише знайомі пісні – музика буде, а текст – ні.

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Пошук ресторанів та визначних місць

У навігації стало можливим обирати функцію пошуку найближчих пунктів харчування. Натисніть меню "голодний" – і на карті висвітляться усі кафе та ресторани, які будуть на шляху слідування. Якщо у них є сайт, він також буде доступний. Те ж саме – з визначними місцями – пам'ятниками, музеями, тощо.

Візуалізація руху

Під час руху на автопілоті буде виділятися смуга, на яку ваша "Тесла" планує перебудуватися. Окрім того, можна змінити кут огляду дороги, побачити відстань до пункту призначення а багато іншого.

Нагадаємо, що Tesla позмагалась у динаміці з футбольним м'ячем.