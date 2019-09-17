Компания Tesla выпустила прошивку, которая предоставила владельцам этих электромобилей ранее невиданные возможности.

Десятое обновление прошивки программного обеспечения автомобилей, которое недавно выпустила Tesla, принесло несколько интересных возможностей. Пока что она доступна на авто тех владельцев, которые сотрудничают с компанией в программе тестирования.

Tesla Theater

На огромном экране по центру торпеды Tesla теперь можно смотреть фильмы! Конечно, не во время движения. Это возможно на стоянке, например, во время зарядки. А тем, кто пользуется зарядными станциями Supercharger (в Европе или США, в Украине пока что нет), такая возможность будет предоставлена с бесплатным Wi-Fi. Другим будет обеспечен просмотр фильмов через мобильную связь. Сейчас доступны сервисы Netflix и Youtube.

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Новая игра Cuphead

В предпоследней прошивке "Теслы" уже доступно несколько игр, в которые можно играть на стоянке. При этом управлять машинками в играх-гонках можно с помощью штатных руля и педалей. Это очень реалистично для игрока, однако смешно для окружающих: водитель "Теслы" стоит на месте, но безумно крутит рулем! С новой прошивкой добавилась игра-аркада Cuphead, созданная в стиле мультика 30-тых годов. В ней нужно бегать, стрелять и собирать призы.

Караоке

Для тех, кто любит петь в ванной или собственной машине, стала доступна функция караоке. Причем на стоянке экран может высвечивать текст песни, а вот во время движения надо петь только знакомые песни – музыка будет, а текст – нет.

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Поиск ресторанов и достопримечательностей

В навигации стало возможным выбирать функцию поиска ближайших пунктов питания. Нажмите меню "голодный" – и на карте высветятся все кафе и рестораны, которые будут на пути следования. Если у них есть сайт, он также будет доступен. То же самое – с достопримечательностями – памятниками, музеями, и тому подобное.

Визуализация движения

Во время движения на автопилоте будет выделяться полоса, на которую ваша "Тесла" планирует перестроиться. Кроме того, можно изменить угол обзора дороги, увидеть расстояние до пункта назначения и многое другое.

Напомним, что Tesla посоревновалась в динамике с футбольным мячом.​​​​​​​